La San Silvestre cambadesa ya suma más de 300 inscritos

El plazo para inscribirse en la X San Silvestre de Cambados permanecerá abierto hasta el próximo día 28 y ya hay unas 300 personas anotadas en las diferentes categorías de la cita, que además tiene carácter solidario.

El evento organizado por la Concellería de Deportes tendrá lugar el día 31, a las 16.00 horas, y los interesados en participar aún pueden hacerlo en la web cronotec.es. El precio es de tres euros para los adultos, mientras que los niños no pagan nada. Pero siempre se puede colaborar entregando juguetes y alimentos no perecederos que irán al banco de los servicios sociales municipales.

El recorrido será el mismo que el año pasado, con salida de la plaza de Fefiñáns y cabe recordar que además de medallas para los participantes más pequeños, habrá premios para los mejor disfrazados, repartiendo un total de mil euros en vales de compra que se podrán usar en el comercio local.

De hecho, la concejala Noelia Gómez animaba hace unos días a a participar disfrazados para dar un gran ambiente a esta tradicional cita.