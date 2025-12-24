Cambados invoca a 120 familias para que usen el nuevo contenedor

La Concellería de Medio Ambiente de Cambados realizará una serie de acciones divulgativas para animara la ciudadanía a emplear el contenedor marrón; el destinado a los restos orgánicos y a su tratamiento mediante el sistema más limpio y barato por el momento: el compostaje.

Su objetivo es llegar a las 120 familias contempladas en el plan piloto con este sistema, activado hace unos días con la instalación de una decena de unidades por diferentes calles.

De este modo, hoy instalará una mesa informativa en el mercadillo y tiene previsto realizar una charla para explicar sus beneficios.

Los inscritos recibirán una llave para abrirlos, pues se trata de evitar la presencia de residuos impropios que podrían estropear el proceso. También un cubo de pequeño tamaño para acumular los residuos en casa y bolsas compostables.

La apertura de las inscripciones se hizo hace dos semanas y la recogida de las llaves va a cuentagotas. Aunque no se va a cerrar en ningún momento, el Concello quiere pisar el acelerador de este sistema de recogida y tratamiento de la basura orgánica que solo usará en zonas donde no sea posible el compostaje «in situ», lo cual es su principal apuesta por ser lo más económico y respetuoso con el medio ambiente, pues no tiene transporte ni tratamiento.

En cuanto al quinto contenedor, el marrón, los residuos se trasladarán a la planta de Baión de Sogama donde se realiza este proceso a nivel industrial con residuos de Concellos como el de Cambados.

El alcalde, Samuel Lago, recordaba hace unos días que la previsión es conceder beneficios fiscales a los usuarios de estos métodos, lo cual tendrá que esperar a la redacción de la nueva ordenanza de la basura.

Esto no sucederá de momento y, de hecho, será importante el nuevo concurso del servicio de basura que la capital del albariño tiene mancomunado con otros Concellos de O Salnés y que tendrá que volver a salir a licitación este año que viene.

Todo ello en cumplimiento también de la legislación española que adapta una normativa europea que exige implantar la tasa de generación con la filosofía de que, quien contamina, paga. Los municipios ya van con retraso, pues ya tenía que haber entrado en vigor este año y además supone otra novedad, y es que el habitual déficit de esta prestación ya no pueden asumirla las arcas municipales, teniendo que trasladarlo al recibo que paga el ciudadano, sin embargo, estas administraciones se han encontrado con bastantes dificultades a la hora de poder aplicarlo.

Los contenedores marrones están situados en las calles Beleco, San Francisco, Pontevedra, Sabugueiro, Nova, Santa Margarita, Avenida de Galicia y la de A Pastora.