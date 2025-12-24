Bodegas Martín Códax, un brindis que dura 40 años

Bodegas Martín celebró ayer un acto especial de conmemoración por el 40 aniversario de su fundación, contando con socios y autoridades como el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al que nombró «Amigo de Honra».

La cooperativa hizo un llamamiento a todos sus miembros para esta sesión extraordinaria de celebración, repaso del año y retos de futuro de la firma, que es una de las más importantes del sector vinícola gallego.

Asistieron unos 170 y cada socio recibió una edición especial del Espumoso 85 en el que se podía ver su número de cooperativista.

Durante su intervención, el presidente autonómico destacó el potencial del sector gallego y lo reivindicó como «uno de los mejores representantes de la marca Galicia Calidade».

No faltó a la cita la conselleira de Medio Rural, María José Gómez; el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, el alcalde accidental de Cambados, Tino Cordal, ni otras autoridades. Todas ellas recibidas por el presidente de la cooperativa, Xoán Allegue, y el director general, Juan Vázquez Gancedo, entre otros responsables.

En su discurso, Rueda se dirigió a los socios presentes para destacar la trayectoria del grupo bodeguero nacido en el seno de la DO Rías Baixas y que, de hecho, fue uno de los impulsores de la consecución de este sello de calidad. Más concretamente, destacó sus cuatro décadas apostando por la profesionalización, la diversificación y por el crecimiento dentro y fuera de esta denominación.

Asimismo puso en valor la apuesta transversal que está realizando la Xunta, aseguró, para impulsar el sector del vino gallego. Así, entre otras medidas, mencionó que el Presupuesto para 2026 destinará 12 millones de euros a líneas de ayudas destinadas a financiar la reestructuración y reconversión de viñedo, la promoción internacional o la elaboración y comercialización.

El presidente de la Xunta con otras autoridades y responsables de la cooperativa. | Noé Parga

Además de estos apoyos, el alto mandatario gallego expuso la promoción que se realiza de estos productos a través del Plan Saborea Calidade Diferenciada, dotado con 10 millones de euros, y el fomento del turismo enogastronómico gracias al Plan de Sostibilidade Turística, que cuenta con 34,5 millones cofinanciados por la Unión Europea a través de los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Next Generation.

No es la primera vez que la cooperativa de Burgáns entrega tal distinción a un presidente de la Xunta. El antecesor de Rueda, Alberto Núñez Feijóo, también fue distinguido con el título de «Amigo de Honra» cuando celebró los 25 años de vida. Y anteriormente Emilio Pérez Touriño y Manuel Fraga, entre otras personalidades.

Durante el evento celebrado ayer, los responsables de la compañía también hicieron un balance del año y expusieron algunos de los retos de futuro que tienen por delante tanto esta cooperativa como el sector en general.

No faltaron los brindis con elaboraciones de la bodega fundada hace 40 años por unos pioneros entusiastas de la variedad de uva albariño.