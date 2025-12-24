El Ayuntamiento instala lámparas LED en 6 recintos deportivos

La junta de gobierno de Vilagarcía ha aprobado esta semana el proyecto para la sustitución de las lámparas en seis instalaciones deportivas, adaptándolas a la tecnología LED, «y, por tanto, ganando en eficacia pero también en eficiencia energética», señaló el Concello. «La inversión a realizar, de 181.000 euros, será amortizada en poco tiempo, pues el cálculo de ahorro se estima entre los 14.000 y los 56.000 euros por año, en función del uso que se haga de las propias instalaciones», añade la administración.

Desde Ravella explican que con respecto al sistema lumínico actual, el consumo de electricidad se reducirá en un 62 por ciento. Las instalaciones beneficiarias son los campos de fútbol de A Pelada, el Manuel Jiménez y el de Bamio, y los pabellones de deportes de Faxilde, A Torre y Guillán.

En total, se sustituirán 80 proyectores de 2000 vatios por otros tantos de tecnología LED de 1.000 vatios; y otros 80 proyectores más de 400 vatios por 60 campanas de LED de 100, y otras 20 de 150 vatios.

Según el Concello, «el actual sistema implica un elevado consumo energético, precisa de una larga fase de encendido y reencendido, acusa un descenso progresivo en el flujo lumínico y tiene un alto coste de mantenimiento». Los gestores municipales sostienen que con la tecnología LED, en cambio, «se logra una mayor eficiencia en la iluminación del espacio con un menor consumo, el encendido es instantáneo, tiene una mayor vida útil (de hasta 100.000 horas, según el modelo), y ofrece más uniformidad y discrecionalidad en la proyección de la luz, mayor estabilidad del flujo y un mantenimiento prácticamente inexistente».

La sustitución de las luminarias en las seis instalaciones supondrá mayor eficiencia energética (reducción del consumo del 62%); mayor calidad lumínica para jugadores y público, y también para entrenamientos nocturnos. El Ayuntamiento se presentará a las ayudas de la Diputación.