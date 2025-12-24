Abren el plazo para solicitar los conciertos de la Banda de Música

Las asociaciones culturales y las comisiones de fiestas ya pueden solicitar al Ayuntamiento la participación de la Banda de Música municipal de Vilagarcía en sus eventos y fiestas. El plazo para presentar la instancia se abrió ayer, y permanecerá operativo hasta el 28 de febrero. Los interesados tienen disponible el formulario tanto en la sede electrónica (sede.vilagarcia.gal) como en la web municipal (vilagarcia.gal).

Desde Ravella explican que al igual que el año pasado, en el convenio que se firmará con la Banda de Música habrá 24 actuaciones para las fiestas parroquiales. La concesión dependerá del orden de entrada de la solicitud y se tratará de que la Banda esté en todas las parroquia durante 2026, añade el Ayuntamiento.

Las asociaciones o comisiones de fiestas deberán elegir entre el formato «tradicional» (pasacalles o procesión) o el «concierto popular». En cualquier caso, las actuaciones tendrán una duración de entre 45 y 60 minutos, y serán siempre en sábados, domingos o festivos coincidiendo con las fiestas parroquiales.

Las solicitudes solo serán admitidas en el formulario 15.010 y en el plazo previsto, hasta el 28 de febrero. Las concesiones se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la sede digital.

Los interesados pueden recabar más datos sobre el programa escribiendo directamente a la Banda de Música, en la dirección de correo electrónico «concertbandvilagarcia@ gmail.com» o bien dirigiéndose a la Concejalía de Cultura.