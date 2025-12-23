La «treintañera» lonja de Cambados estrena remodelación y ampliación

La ampliación y remodelación de la lonja de Cambados ha llegado a su fin tras casi un año de obras que, en momentos, han supuesto un verdadero quebradero de cabeza para sus responsables, pero la Cofradía no ocultaba ayer su satisfacción porque cubre una necesidad acuciante para cumplir con las sucesivas normativas sanitarias surgidas desde su construcción, en los años 90 del siglo pasado.

«Estamos muy contentos. Para mucha gente lo ideal habría sido hacer una nueva, pero el proyecto ya estaba redactado y valorar otro supondría más retrasos y no podíamos esperar más. El riesgo de las sanciones siempre estaba ahí», declaró ayer el patrón mayor, Alejandro Pérez.

Para la inauguración no faltaron autoridades como la conselleira do Mar, Marta Villaverde, porque su departamento ha destinado cerca de 1,4 millones de euros a esta remodelación, solicitada por el pósito hace más de un lustro. De hecho, la puso como ejemplo del «esfuerzo inversor» de la Xunta en su «compromiso con la mejora de las condiciones de trabajo del sector marítimo pesquero».

Los beneficios de la obra se notan incluso en la confortabilidad, pues el cambio de la cubierta ha rebajado la sensación de frío y no volverá a haber escenas de agua corriendo por las paredes en días de lluvia intensa. Además, los 260 metros de la ampliación han resultado en una sala de subastas más grande y «aunque no vamos a andar sobrados, sobre todo en esos momentos de mayor actividad en invierno, será suficiente», explicaba el patrón antes del acto institucional. Finalmente, el espacio ha quedado diáfano y no se han dividido físicamente las zonas de bivalvos y pescados, que deben estar así por normativa.

Pérez también destacó que ahora cuentan con salas específicas y propias para el preparado del pescado y el lavado de cajas;han ganado un almacén en la parte superior, así como dos zonas de carga y descarga en condiciones para los clientes y trabajadores, es decir, más de mil usuarios.

Villaverde también destacó la mejora de equipamientos interiores para la remodelación de las cámaras de frío, que se han cambiado de lugar y han perdido algo de tamaño. En algún momento puede resultar escaso, como reconocía el patrón mayor, pero sin restar importancia a un proyecto que, en su conjunto, ha mejorado las instalaciones en todos los aspectos y que la Xunta espera sirva para «facilitar su crecimiento y consolidar su liderazgo en la descarga de volandeira». Es la rula con más ventas en fresco, al concentrar el 75% de Galicia.