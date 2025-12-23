Roban el oboe y dos iPad a la directora de la banda de Ribadumia

«Me han dejado sin todo mi instrumental de trabajo». Así de desolada se mostraba ayer Lara González, la directora de la Banda de Música de Ribadumia, tras denunciar el robo del oboe y de dos iPad fundamentales para su trabajo. Los hechos ocurrieron el pasado sábado, cuando la mujer se dirigía a Asturias, donde tenía previsto dar un concierto. Fue en Teixeiro, donde paró a comer y, una hora después, se encontró con que habían reventado una de las ventanas de su vehículo y se había llevado las maletas en las que guardaba todo el material.

Calcula González que todo el material robado está valorado en unos 15.000 euros, una cantidad que se multiplica en lo emotivo «ya que es mi material de trabajo, con el que iba a realizar todos los conciertos de esta Navidad». Señala que cuenta con todos los números de serie, tanto del instrumento musical como de los iPad y pide la colaboración ciudadana para que «si alguien ve algo sospechoso en tiendas de segunda mano, rastros o mercadillo, que se ponga en contacto con la Guardia Civil para que lo comprueben. González es directora de la Banda de Música de Ribadumia, pero también de las infantil y juvenil de Pontevedra, además de ser una de las integrantes de la Orquestra Sinfónica de Pontevedra.