Premio en O Grove para un estudio sobre los 300 años de la industria del barro en Sanxenxo

La profesora de Historia e investigadora María de los Ángeles Verea Castelo ha ganado el II Premio de investigación e cultura marítima Luís Rei, convocado por el Concello de O Grove, por el trabajo «De salinas a barreiras» en el que estudia el origen, desarrollo y consolidación de la industria del barro en Sanxenxo, con sus 300 años de intensa actividad.

El certamen está dotado con 1.500 euros y el jurado estuvo compuesto por Francisco Fernández Rei, Lino Prieto Prol, Bruno Padín Portela, Iria Fernández Delgado y Helena Domínguez García (ganadora de la anterior edición).

Su investigación «De salinas a barreiras. Desenvolvemento e consolidación da industria de cerámica en Sanxenxo (séculos XVIII, XIX e XX)», presentado bajo el lema Villa Longa, estudia el origen, el desarrollo y la consolidación de la industria cerámica de construcción de tierra cocida en Sanxenxo que, después de trescientos años de intensa actividad alrededor del barro, dejó un rico patrimonio industrial.

La parroquia de Vilalonga llegó a tener en la década de 1970 cinco grandes factorías industriales entre las que destacaba Cerámica Guisasola, instalada en A Fianteira en 1910, que en su momento fue una de las más modernas de Galicia y marcó un punto de inflexión en la modernización de esta industria.

El objetivo de la investigación de la boimortense es «poner en valor ese legado material (restos de fábricas, maquinaria, embarcaderos, horno .…), inmaterial (microtoponimia, fuentes orales…), natural (barreras convertidas en lagunas protegidas) y documental (protocolos notariales, expedientes de empresas, fotografías, publicidad…) reivindicando su protección».

El Ayuntamiento de O Grove financia la dotación de este premio con el plan +Provincia de la Diputación y su objetivo es fomentar la investigación y recuperación del patrimonio relacionado con la cultura marítima y ensalzar la figura de un gran exponente, Luís Rei.