Nuevos trámites para la EDAR de Vilagarcía
Vilagarcía
Augas de Galicia sacó ayer a licitación dos contratos relacionados con la ampliación de la depuradora de aguas residuales de Vilagarcía.
En concreto, la Xunta saca a concurso el plan de prevención y coordinación empresarial, por un montante estimado de 191.000 euros, y la asistencia técnica y dirección de obra, por 357.000 euros. La inversión total prevista en la EDAR ronda los 30 millones.
- La Policía Local de Vilagarcía desaloja y precinta la cafetería El Huerto del Cura
- Jiu Jitsu, el deporte que transforma el miedo en acomodo físico y emocional
- Seis detenidos y 14 registros en una nueva operación contra el narcotráfico en O Salnés
- Un coche con al menos un ocupante cae al mar desde el muelle de Vilanova
- Centolla a 50 euros el kilo, camarón a 120 y nécora a 80, en las plazas de abastos
- Centollo en Galicia: 3 millones de euros en un mes
- «No hay musas en mi regreso; la enfermedad ha sido determinante»
- El fuerte viento y lluvias torrenciales causan destrozos en O Salnés y Ullán