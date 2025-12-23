Nuevos trámites para la EDAR de Vilagarcía

Augas de Galicia sacó ayer a licitación dos contratos relacionados con la ampliación de la depuradora de aguas residuales de Vilagarcía.

En concreto, la Xunta saca a concurso el plan de prevención y coordinación empresarial, por un montante estimado de 191.000 euros, y la asistencia técnica y dirección de obra, por 357.000 euros. La inversión total prevista en la EDAR ronda los 30 millones.