La Navidad vilagarciana se llena de actividades

El Concello de Vilagarcía ha preparado para hoy martes una completa programación lúdica, con un espectáculo de magia en la biblioteca a las 18.00 horas, y diversas propuestas de animación tanto en la Aldea do Nadal de la calle Clara Campoamor como en la plaza de A Peixería, donde habrá un taller de ukeleles y villancicos.

