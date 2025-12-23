El juzgado rechaza la reapertura de la nave de O Ramal que pedían los Parquistas

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Pontevedra ha dictado un auto por el que rechaza las medidas cautelares solicitadas por los Parquistas del Carril para dejar sin efecto la orden de paralización de la actividad en la nave de clasificación y venta de moluscos de O Ramal, decretada a principios de mes por el Ayuntamiento de Vilagarcía.

Con anterioridad, la Organización de Productores ya intentó lo mismo, esa vez con carácter urgente mediante medidas cautelarísimas, es decir, «inaudita parte» (sin oír al Ayuntamiento), pero también le fue denegado por el Juzgado, explicaron ayer desde Ravella con un comunicado.

«En consecuencia, y después de esta nueva resolución, el cierre de las naves de O Ramal se mantiene, por carecer los Parquistas de título habilitante para ejercer la actividad que venían desarrollando, e, igualmente, el contencioso continúa su curso por la vía ordinaria», añade el Concello.

Fue el pasado día 3 cuando la OPP presentó un recurso contencioso administrativo contra la decisión del Ayuntamiento por la que declaró la ineficacia de la comunicación previa de la apertura de actividad de la nave de almacenamiento, clasificación y registro de moluscos. En esa resolución se ratificaba la suspensión de la actividad decretada por la Alcaldía el 3 de septiembre. El Juzgado apunta que en estos momentos carece de elementos de juicio para determinar si se podría reabrir la nave de O Ramal.