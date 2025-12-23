Un homenaje pone la guinda al centenario de Pontecesures

Pontecesures ha puesto el broche de oro a a las celebraciones de su centenario con un acto de homenaje a los vecinos mayores de 90 años, así como a los representantes públicos elegidos en las sucesivas corporaciones municipales.

El Concello ha llenado estos meses de todo tipo de iniciativas para conmemorar este aniversario tan especial; dando a cada uno de los doce un tema o hito por el cual ha destacado esta villa, que se independizó de Valga un 9 de octubre de 1925.

Para despedir el programa ha querido hacer algo emotivo y por eso ha homenajeado a sus vecinos más longevos, «símbolo vivo de nuestra historia», siendo la más mayor Carmen Soto Pasín, con casi tantos años como la localidad -99 tiene-, aunque no pudo asistir por motivos de salud y en su nombre acudió su nieta, Vanesa Castro Agrasar.

Miembros de las corporaciones municipales en una foto de familia. / FdV

No faltaron en este acto, celebrado en el Consistorio, las familias de los alcaldes democráticamente elegidos y ya fallecidos, José Piñeiro Ares y Victoriano Trenco Romay, así como quienes le siguieron: Manuel Luis Álvarez Angueira, María Isabel Castro Barreiro, Cecilia Tarela Barreiro, Juan Manuel Vidal Seage y la actual regidora, Maite Tocino Barreiro.

De estos mandatarios, incluyendo otros concejales que fueron formando parte de las sucesivas corporaciones municipales, se quiso poner en valor el servicio público, la «búsqueda del bien común y el trabajo constante por el bienestar de la ciudadanía».

«Orgullo colectivo»

En el caso de los cesureños más mayores, el objetivo del gobierno local era «reconocer su esfuerzo, trabajo y dedicación gracias al cual fue posible la evolución económica y social de Pontecesures hasta convertirse en la que hoy conocemos».

En resumidas cuentas, se trató de un acto de «agradecimiento, memoria y orgullo colectivo que cierra cien años de historia compartida y abre el camino hacia el futuro».