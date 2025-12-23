Alfonso Rueda asiste a un acto por el 40 aniversario de Martín Códax

La cooperativa vitivinícola cambadesa Martín Códax celebra hoy martes un acto con motivo de su 40 aniversario. Lo hará con una convocatoria extraordinaria para todos los cooperativistas y que contará con la presencia del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, quien será nombrado «Amigo de Honra».

La cita será a las 19.30 horas en la sede de la sociedad, y en ella se trasladará a los socios la actualidad de la cooperativa y sus retos futuros. El acto finaliza con un brindis.