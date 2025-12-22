La UVigo sitúa en 2026 «la consolidación» del Campus Crea, que suma 4.413 alumnos

El Campus Crea de Pontevedra se creó oficialmente en 2013 como una iniciativa de la Universidade de Vigo para dar identidad propia y singularidad al campus local, especializándolo en áreas de creatividad, arte, diseño, comunicación y educación, «funcionando como un motor de desarrollo territorial y promoviendo la integración con la ciudad, en un entorno natural junto al río Lérez». Pero hasta este año no se aprobó su plan estratégico. Con este documento ya en marcha, el rector Manuel Reigosa ha asegurado, en el último Claustro del año, que «2026 será el año de consolidación del Campus Crea».

Lo hará en un curso en el que la oferta universitaria pontevedresa alcanza su cifra récord de matriculación, con 4.413 alumnos, medio millar más que en 2022, con un aumento desde entonces del 13%. La UVigo ofreció para este curso un total de 3.851 plazas de nuevo ingreso y se llegó a una tasa de ocupación global del 109%. «Tenemos el número máximo de estudiantes que optan como primera opción por la Universidade de Vigo y las tasas de ocupación en los tres campus son absolutamente destacables», indicó o rector en ese claustro, si bien admitió que quedaría margen de mejora en los másteres, donde la tasa de ocupación global es del 82%.

La cifra total de matrícula se sitúa en este curso en 20.655 alumnas y alumnos: 10.866 en Vigo, 5.376 en Ourense y 4.413 en Pontevedra. O 79% (16.326) están matriculados en alguna titulación de grado, el, 10% (2.150) en algún máster, el 7% (1.547) en doctorado y un 3% (632) en el Programa Universitario de Maiores. Todos ellos están matriculados en 51 titulaciones de grado, 10 programas de simultaneidad y 5 PARS; 70 másteres y 40 programas de doctorado. A todas ellas se espera poder sumar, según adelantó el rector, nuevas titulaciones para o curso 2026-2027, dos de ellos en Pontevedra: el grado en Ingeniería de Tecnología Naval para la Defensa, en la Escuela Naval, y la simultaneidad de Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas.

El plan estratégico del campus Crea para el período 2024-2027 define cuatro líneas de especialización; las de creatividad y arte, creatividad y comunicación, creatividad y diseño y creatividad y sociedad, insertándose en el Campus Crea cuatro facultades y 17 titulaciones de grado, máster y doctorado.

Este documento recoge seis objetivos estratégicos y un plan de acción con tres retos prioritarios; convertir el Campus Crea «en el elemento aglutinador» de las actividades docentes, investigadoras, de transferencia y de divulgación relacionadas con la creatividad; hacer de esta un «eje de colaboración transversal» entre los grupos de investigación y «posicionar la marca Campus Crea en los ámbitos social, económico y empresarial».

En la última sesión del Consello del Campus, celebrado esta misma semana, la vicerrectora del campus Eva Lantarón hizo balance de las actuaciones desarrolladas en materia cultural y de infraestructuras, así como en las iniciativas promovidas por el Campus Crea. Entre otras cuestiones, recordó el desarrollo del II Congreso Internacional de Creatividad y las acciones realizadas en materia de promoción del Doctorado en Creatividad e Innovación Social y Sostenible. Anunció también la convocatoria de la II Olimpiada de la Creatividad, que será en el mes de abril y que está dirigida a equipos de estudiantes de bachillerato, 4º de la ESO y de ciclos formativos de artes plásticas y diseño. Lantarón se refirió asimismo a la itinerancia de la exposición ‘Elas Crean’, promovida con la financiación de la Unidad de Igualdad, que puede verse en la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte.

Preacuerdo con la Diputación sobre Enfermería

El informe del rector en el último Claustro del año se refirió al proceso de creación da Facultad de Enfermería, en la que se integrarían las tres escuelas adscritas de carácter público: Pontevedra, Ourense y Vigo. Reigosa prevé recibir en las próximas semanas la respuesta de la Consellería de Sanidade, «con modificaciones muy menores», a la propuesta de convenio de desadscripción das escuelas de Vigo y Ourense. «Vamos a intentar correr para que este mismo informe pueda servir también para la incorporación de Pontevedra, porque la aspiración es que desde el inicio la facultad comience en los tres campus», señaló el rector, que informó de un preacuerdo con la Diputación de Pontevedra para la financiación temporal.Por su parte, en el Consello del Campus la vicerrectora de Investigación, Transferencia e Innovación abordó la evolución de la UVigo en materia de transferencia e investigación en los últimos años, poniendo el foco tanto en las «nuevas estructuras», como en los proyectos y financiación conseguidos. En lo referido, en concreto, a las estructuras, Belén Rubio recordó la reciente constitución del Instituto de Investigación en Ciencias del Deporte, el primero en ponerse en marcha en el campus de Pontevedra. En materia de proyectos de investigación, señaló que la UVigo captó hasta ahora 6,3 millones de euros en proyectos europeos de investigación en este 2025, «aunque hay 185 pendientes de resolver». También este año, apuntó, se alcanzaron cerca de 2,3 millones de euros en proyectos educativos y de cooperación. En lo referido al campus de Pontevedra, Rubio apuntó una «tendencia al alza», tanto en el número de proyectos, como en las subvenciones obtenidas.