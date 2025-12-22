La suerte regresa a A Illa por partida triple tras el paréntesis de 2024

Ha habido que esperar hasta las 10.40 horas de la mañana para que la suerte de la Lotería de Navidad tocase O Salnés. Fue a esa hora cuando las niñas de San Ildefonso cantaron el segundo quinto premio de la mañana, que cayó en el 60.649.

Hasta entonces, la suerte había sido esquiva con Galicia. Ya habían salido tres premios importantes, pero ninguno de ellos se vendió en administraciones gallegas. El 60.649 sí se despachó en Pontevedra (en la calle Michelena), en Sanxenxo, Ourense y A Illa de Arousa.

La administración situada en las inmediaciones de la céntrica plaza isleña de O Regueiro es tradicionalmente una de las que más fortuna reparte en O Salnés.

En esta ocasión, el despacho situado en la travesía Cruceiro vendió décimos tanto del 60.649, como del 77.715, otro quinto premio, que salió del bombo del Teatro Real media hora después, a las 11.10 de la mañana.

Pero no quedó ahí la suerte. Apenas unos minutos más tarde, se cantó un tercer premio, el 90.693, y una vez más salió la administración de A Illa en la lista oficial de Loterías del Estado.

Hace dos años, la administración de A Illa vendió por máquina décimos del Gordo

De este modo, A Illa vuelve a repartir serie entre sus clientes tras el paréntesis del sorteo de 2024. A estas horas, el personal de la administración está haciendo recuento para saber con exactitud cuánta lotería premiada han vendido.

En el caso del 60.649, se vendió un billete completo, lo que supone 10 décimos, premiados con 6.000 euros cada uno. Del otro quinto agraciado, el 77.715, se vendió un décimo por máquina, a falta de un recuento definitivo.

Finalmente, la administración de A Illa despachó por máquina un décimo del 90.693, agraciado con 50.000 euros cada uno.

Muy agraciada en años anteriores

En 2021, la administración de A Illa vendió dos cuartos premios. Uno de ellos fue especialmente repartido en la localidad, puesto que fue el número con el que los alumnos del instituto isleño hicieron la lotería para financiar su viaje de fin de curso.

Al año siguiente, en 2022, vendió dos quintos premios y un cuarto, todos ellos procedentes de intercambios con otras administraciones de distintos puntos de España.

Ya en 2023, administración local vendió por máquina décimos del 88008, que fue el Gordo de este año. A ese premio se sumaron tres quintos premios más, convirtiendo a la administración isleña en una de las más afortunadas de España durante ese sorteo.

A esta hora de la mañana, también lo está siendo en la edición de 2025.