Quejas por la desactualización de las vías de contacto para los voluminosos

Usuarios del servicio de recogida de voluminosos reclaman la actualización de los teléfonos de contacto, asegurando que, recientemente, los aparecidos en la web municipal no ofrecen solución, saliendo «continuamente el contestador». No fue hasta que el Concello salió en los medios alertando de un aumento del abandono de trastos, dando el número 616 763 544 , cuando pudieron contactar con alguien responsable. En este caso, es la empresa concesionaria del servicio, Valoriza, pero también lamentan los plazos dados para pasar. En un caso, le han dicho que «los deje el 25, que es Navidad, pero el problema ya no es ese, es que antes se tardaba unos dos o tres días y ahora me dan casi dos semanas y hay casos que no podrán esperar tanto» explica uno de estos vecinos.

Ciertamente, muchos casos denunciados son de abandonos cerca de contenedores, más que vertederos en zonas ocultas. El alcalde, Samuel Lago, reconoce el cambio en la forma de proceder, avisando ahora directamente a la firma y se compromete a revisar las vías de contacto aunque atribuye estas quejas a un problema puntual. También recuerda la posibilidad de ir al punto limpio y que es responsabilidad de todos evitar estos episodios.