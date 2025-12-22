Los míticos Europe darán un concierto en Meaño

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La legendaria banda sueca de rock Europe actuará el próximo 25 de julio en Meaño, dentro de la programación de la séptima edición del Sachaso Rock, que está incluido a su vez en el programa del festival Son do Mar.

El concierto, fijado para el 25 de julio, llevará al escenario de Meaño a la formación liderada por Joey Tempest, que a sus 62 años continúa siendo un referente mundial del género tras haber vendido más de 100 millones de discos a lo largo de su trayectoria. Europe repasará algunos de sus temas más famosos de los años 80, como los himnos generacionales «The Final Countdown» o «Carrie».

Esta misma semana, el Son do Mar anunció el concierto de la barcelonesa Lia Kali para la noche del 24 de julio, dedicada a la música latina y urbana.

