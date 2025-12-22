Mar no cierra la puerta a una reapertura de la vieira
La Cofradía de Cambados no descarta solicitar más días si la ASP se estabiliza
La Cofradía de Cambados no descarta solicitar la reapertura de la campaña de la vieira si los niveles de toxina ASP descienden. Y es que algunos barcos lograron hacer el tope la semana pasada, dando algo de esperanza ante un recurso muy importante.
Si se diera el caso, la Consellería do Mar no se cierra a estudiar la petición:«Habrá que ver en su momento lo que indiquen los criterios técnicos. Hay que estudiar cómo fueron estos días y valorar y, en todo caso, serán criterios técnicos y consensuados con el sector», explicó a preguntas de este diario.
Cabe recordar que esta campaña es la más restringida en años para preservar el recurso ante la preocupante escasez en la ría de Arousa. De hecho, solo se abrió tres días y una zona, dejando unos escasos 600 kilos.
- La Policía Local de Vilagarcía desaloja y precinta la cafetería El Huerto del Cura
- Jiu Jitsu, el deporte que transforma el miedo en acomodo físico y emocional
- Seis detenidos y 14 registros en una nueva operación contra el narcotráfico en O Salnés
- Un coche con al menos un ocupante cae al mar desde el muelle de Vilanova
- Centolla a 50 euros el kilo, camarón a 120 y nécora a 80, en las plazas de abastos
- Centollo en Galicia: 3 millones de euros en un mes
- «No hay musas en mi regreso; la enfermedad ha sido determinante»
- El fuerte viento y lluvias torrenciales causan destrozos en O Salnés y Ullán