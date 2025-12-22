Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mar no cierra la puerta a una reapertura de la vieira

La Cofradía de Cambados no descarta solicitar más días si la ASP se estabiliza

Marineros en la campaña de la vieira en la ría de Arousa, la semana pasada / Iñaki Abella

Lucía Romero

Cambados

La Cofradía de Cambados no descarta solicitar la reapertura de la campaña de la vieira si los niveles de toxina ASP descienden. Y es que algunos barcos lograron hacer el tope la semana pasada, dando algo de esperanza ante un recurso muy importante.

Si se diera el caso, la Consellería do Mar no se cierra a estudiar la petición:«Habrá que ver en su momento lo que indiquen los criterios técnicos. Hay que estudiar cómo fueron estos días y valorar y, en todo caso, serán criterios técnicos y consensuados con el sector», explicó a preguntas de este diario.

Cabe recordar que esta campaña es la más restringida en años para preservar el recurso ante la preocupante escasez en la ría de Arousa. De hecho, solo se abrió tres días y una zona, dejando unos escasos 600 kilos.

