Los juzgados arousanos tramitan de media una denuncia nueva cada día por maltrato

Los juzgados arousanos tramitan de media una denuncia nueva cada día por violencia machista. Así lo revela el último informe trimestral del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La estadística, obtenida a través de los datos proporcionados directamente por los tribunales de instancia, indica que entre enero y septiembre de este año, los juzgados de Cambados y Vilagarcía registraron un total de 357 denuncias por presuntos casos de maltrato, lo que supone una media diaria de 1,3 demandas.

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ publica cada trimestre una estadística con la evolución de este tipo de delincuencia en toda España. En el caso de los partidos judiciales de O Salnés (Cambados y Vilagarcía), los datos indican que el volumen de denuncias en lo que va de año se mantiene estable en el caso de Cambados, mientras que tiene una tendencia ligeramente descendente en Vilagarcía.

En el caso concreto de Cambados, tramitaron 70 denuncias en el primer trimestre del año; 69 entre abril y junio; y otras 70 en el tercer periodo del presente ejercicio. En total, son 209 las denuncias vistas por los funcionarios judiciales de Cambados. En el caso de Vilagarcía, las cifras son menores. En los nueve primeros meses de este año, se recogieron 148 denuncias; de estas, 57 se tramitaron hasta marzo; 48 son del segundo trimestre; y 43 del periodo comprendido entre julio y septiembre pasados. Entre los dos partidos judiciales suman 357 denuncias.

Un aspecto a tener en cuenta es que el número de denuncias puede no coincidir con el de víctimas, ya que cada mujer puede presentar más de una denuncia. En el caso del partido judicial de Vilagarcía, durante el tercer trimestre sí coincidieron los datos, ya que el Poder Judicial consigna 43 víctimas y otras tantas denuncias. Sin embargo, en el partido judicial de Cambados hay 50 víctimas, pero varias de ellas acudieron en más de una ocasión a sede policial, pues se remitieron a los juzgados un total de 70 demandas.

Se da la circunstancia de que los tribunales de instancia de Cambados también han recibido entre julio y septiembre pasados tres atestados por lesiones, mientras que en Vilagarcía no se vio ninguno en ese periodo temporal.

Acuden a la policía

Otro aspecto que analiza la estadística judicial es cómo trasciende el maltrato. En la mayor parte de los casos, son las víctimas las que acuden directamente a la Policía Nacional o la Guardia Civil para denunciar la situación, mientras que en el caso del partido judicial de Cambados también hay un porcentaje relativamente pequeño de casos que se destapan por intervención directa de la Policía, alertada de la existencia de una agresión doméstica o de un incidente, ya sea en el domicilio particular o en la calle. Sin embargo, el número de mujeres que buscan auxilio en los juzgados sigue siendo insignificante. También se estudia la relación entre la víctima y el agresor, y el resultado es que en la mayoría de los casos tuvieron una relación afectiva ya concluida. Apenas ha habido casos recientes de maltrato en el matrimonio.

Repunte de agresiones sexuales en Vilagarcía

La Policía Nacional de Vilagarcía recogió en lo que va de año 15 denuncias por presuntos delitos contra la libertad sexual, el triple que en el mismo periodo de 2024. Así se apunta en el último informe de criminalidad, actualizado a 30 de septiembre, publicado recientemente por el Ministerio del Interior. En dicha estadística, se señala que los funcionarios de la Comisaría de Vilagarcía atendieron tres casos de violación, y otros 12 de agresiones contra la libertad sexual. Son unas cifras muy superiores a las del año pasado por estas mismas fechas, y el aspecto más sombrío de la estadística de criminalidad de lo que va de 2025 en Vilagarcía, a la espera de que se conozcan los datos relativos al último trimestre.La estadística de criminalidad indicaba que, entre enero y septiembre pasados, se produjeron en Vilagarcía 1.362 ilícitos, entre delitos convencionales y «ciberdelitos», lo que supone un 0,6 por ciento más que en el mismo periodo de 2024. Sin embargo, si se toma solo en consideración la criminalidad convencional, bajó un 1,7 por ciento. En el caso de los delitos telemáticos, ha vuelto a aumentar.