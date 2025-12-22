La Guardia Civil de Vilagarcía intercepta 25 kilos de picadura de tabaco

La patrulla de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil de Vilagarcía de Arousa interceptó estos días 25 kilos de picadura de tabaco en la comarca de O Salnés.

Durante los días 17, 18 y 19 de diciembre, los agentes llevaron a cabo diversas inspecciones en empresas de transporte de paquetería en la comarca arousana.

Al revisar diversos envíos, procedieron a verificar que varios de ellos podían ser sospechosos de contener sustancias ilegales. Al realizar la apertura de los paquetes constataron que en varios envíos había diversas bolsas de plástico termo selladas, las cuales contenían una sustancia vegetal de color marrón compatible con picadura de tabaco.

Se realizó la aprehensión de dichos envíos por ser los hechos constitutivos de infracción administrativa en materia de contrabando.

En total se han intervenido cuatro paquetes que contenían 25 kilos de picadura de tabaco, interponiendo las correspondientes denuncias tanto al remitente como al destinatario.

"Desde la Guardia Civil se recomienda no consumir tabaco de procedencia desconocida, ya que carece de controles sanitarios y de calidad. Este tipo de productos puede contener sustancia tóxicas o contaminantes en concentraciones peligrosas, lo que aumenta el riesgo de enfermedades graves para la salud. Consumir tabaco sin control sanitario supone un peligro añadido, por lo que es fundamental evitarlo y optar por hábitos de vida saludables", concluyó la Comandancia en un comunicado.