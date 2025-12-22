La firma Wooden Architecture se traslada al polígono de Catoira

Wooden Architecture se asentará en el polígono de Catoira tras hacerse con 7.081 metros cuadrados repartidos en cuatro parcelas, en la modalidad de derecho de superficie.

La firma, asentada ahora en Santiago, se dedica a proyectos de madera y arquitectura singular para hoteles, museos... y construirá una nave equipada con «maquinaria de última generación y sistemas de robotización adaptados a las tecnologías más punteras».

Así lo informa Suelo Empresarial del Atlántico (SEA), la gestora de este parque empresarial y el de Vilanova, donde ha cerrado otra importante operación pues Tex Gestión Energética ha comprado las parcelas que ocupa desde hace cuatro años en ese mismo régimen; un alquiler con opción a compra «cada vez más demandado» y que ha facilitado el crecimiento de «numerosas empresas», según la gerente Beatriz Sestayo