La firma Wooden Architecture se traslada al polígono de Catoira
SEA cierra la venta de las parcelas que ocupa Tex Gestión Energética en el de Vilanova
Wooden Architecture se asentará en el polígono de Catoira tras hacerse con 7.081 metros cuadrados repartidos en cuatro parcelas, en la modalidad de derecho de superficie.
La firma, asentada ahora en Santiago, se dedica a proyectos de madera y arquitectura singular para hoteles, museos... y construirá una nave equipada con «maquinaria de última generación y sistemas de robotización adaptados a las tecnologías más punteras».
Así lo informa Suelo Empresarial del Atlántico (SEA), la gestora de este parque empresarial y el de Vilanova, donde ha cerrado otra importante operación pues Tex Gestión Energética ha comprado las parcelas que ocupa desde hace cuatro años en ese mismo régimen; un alquiler con opción a compra «cada vez más demandado» y que ha facilitado el crecimiento de «numerosas empresas», según la gerente Beatriz Sestayo
- La Policía Local de Vilagarcía desaloja y precinta la cafetería El Huerto del Cura
- Jiu Jitsu, el deporte que transforma el miedo en acomodo físico y emocional
- Seis detenidos y 14 registros en una nueva operación contra el narcotráfico en O Salnés
- Un coche con al menos un ocupante cae al mar desde el muelle de Vilanova
- Centolla a 50 euros el kilo, camarón a 120 y nécora a 80, en las plazas de abastos
- Centollo en Galicia: 3 millones de euros en un mes
- «No hay musas en mi regreso; la enfermedad ha sido determinante»
- El fuerte viento y lluvias torrenciales causan destrozos en O Salnés y Ullán