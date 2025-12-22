Cambados suma dos policías y evalúa retomar las guardias nocturnas

El Concello de Cambados ha contratado dos nuevos agentes para la Policía Local, que previsiblemente se incorporarán a mediados de 2026, tras superar la obligada fase de formación. Con este incremento se evaluará el regreso de las guardias nocturnas.

La recuperación del servicio, que dejó de prestarse hace nueve años por el déficit de personal, está contemplada en el acuerdo de gobierno del cuatripartito por exigencia de Cambados Pode, el concejal de Seguridade Cidadá.

El jefe de Personal y alcalde, Samuel Lago, reconoce que ahora se abre la posibilidad: «Cuando se incorporen tendremos que mirar si es posible en función de la plantilla de ese momento. No sé si podrá ser todos los días o a lo mejor solo los fines de semana o en épocas señaladas, festivos… Pero desde luego, con este aumento, el servicio va a funcionar mejor».

Además, este 2025 ya se ha estabilizado en parte la plantilla tras un 2024 con una merma, ya que cuatro agentes estuvieron meses en formación por el proceso de estabilización laboral que les permitió regularizar su situación tras más de una década como interinos.

El regidor es prudente a la hora de lanzar promesas, pues quedan meses por delante. Los dos nuevos policías tienen que pasar medio año en la Academia Galega de Seguridade. El 2 de enero tomarán posesión como funcionarios en prácticas y luego tendrán que estar tres meses de prácticas ya en Cambados. Además de los imprevistos que puedan surgir; tómese como ejemplo la baja prolongada del agente que resultó con heridas graves en el sonado incidente del colegio de Corvillón -se reincorporó recientemente-.

La plantilla siempre ha mostrado su disposición a recuperar los servicios de noche, pero la docena de agentes con que cuenta el cuerpo lo hacía inviable. Ya antes de suprimirlas, el encaje resultaba complicado y tenían que realizar esfuerzos para cuadrar los turnos.

También está pendiente de convocar la plaza de Jefe, ocupada de manera provisional por el oficial Jesús Chan. Lago explica que está previsto, pero antes tienen que corregir una duplicidad de puestos en la RPT.

El Concello creará tres nuevos puestos de trabajo

La Oferta de Emprego Público (OEP) de 2026 contempla la creación de nuevas plazas: un trabajador social, un técnico de administración general para reforzar Contratación, que está saturado y va con retraso, según el alcalde porque casi todas las licitaciones son contratos mayores y, por tanto, conllevan un procedimiento más largo, y un técnico de Medio Ambiente. Quieren acabar con la eventualidad en este puesto, que vienen cubriendo con ayudas y planes de empleo. En la actual situación, con unas políticas medioambientales más activas que nunca, «resulta imprescindible alguien estable».