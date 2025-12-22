Cambados ofrece 300 entradas gratis para un concierto de película con la Orquesta Gaos

La Concellería de Cultura ha dispuesto unas 370 sillas en el salón Peña para el concierto que la Orquesta Gaos ofrecerá el día 23 de manera gratuita, mediante el convenio firmado entre ambas partes para que Cambados sea en 2026 una de las sedes de la prestigiosa agrupación, a la altura de grandes ciudades.

Comenzará a las 20.30 horas y se trata de su exitoso programa «¡De película!», que realiza en formato de concierto solidario en colaboración con la fundación Padre Rubinos de ayuda a personas en situación de exclusión social y que también cuenta con su coro y la Escuela de Danza Druida. Un espectáculo en el que sonarán bandas sonoras conocidas, de películas como «The Avengers», «ET», «Star Trek», «Star Wars», «Regreso al Futuro III», «Forrest Gump», «Avatar», «Cómo entrenar a tu dragón», «Las Crónicas de Narnia», «The Polar Express» y «Solo en casa».

El concejal de Cultura, Liso Gonzalez, firmó en octubre el acuerdo que traerá a la capital de albariño tres actuaciones de esta formación, que ya estuvo anteriormente en la localidad por el 20 aniversario del Conservatorio.

De este modo, la programación cultural cambadesa da un salto cualitativo, pues no es habitual una programación de música sinfónica en localidades de su tamaño. Las próximas citas de la GAOS en la villa tendrán lugar en febrero y en abril de 2026.