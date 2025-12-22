Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Belén de Valga atrae a grupos de toda Galicia y Asturias

La organización del nacimiento ha atendido a colegios, institutos o centros de día de Vigo, Pontevedra, Santiago, A Coruña o A Guarda

Excursionistas en el belén de Valga. | |

A.M.

Valga

El Belén Artesanal en Movimiento de Valga es cada vez más un destino deseado por los grupos de excursionistas. Tanto es así que desde su inauguración, a finales de noviembre, recibió la visita de grupos procedentes de más de dos decenas de localidades gallegas y hasta de Asturias.

Así, han pasado por el belén grupos de centros educativos de localidades como Pontevedra, Santiago, A Coruña, Vigo y Rois, entre otros. Pero no solo los centros educativos han visitado el popular nacimiento. También han pasado por Campaña grupos de mayores, como los usuarios del centro de día de Vilagarcía, y entidades sociales como la asociación Amipa, que trabaja para la mejora de la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual y de sus familias.

Además, el pasado viernes, un grupo de 230 personas de localidades como Santa María de Oia, A Guarda, Tomiño, Tui, Gondomar, Vigo y Nigrán visitaron el belén en un viaje organizado por una agencia. La procedencia de los visitantes no se limita a Galicia, y el domingo de la pasada semana arribaron a Valga numerosos asturianos que habían viajado por Galicia en autobús. «Esto demuestra que el Belén Artesanal en Movimiento de Valga es un destino turístico que atrae a personas de toda Galicia y más allá», defienden desde el Concello. El Belén Artesanal está declarado de Interés Turístico de Galicia, y estará abierto hasta el 11 de enero.

