Vilanova da los primeros pasos para ser un Conxunto Histórico Literario

Vilanova de Arousa ha comenzado a trabajar en su reconocimiento como Conxunto Histórico Literario con un proyecto con el que se pretende impulsar y poner en valor no solo a la larga lista de escritores nacidos en su municipio, sino a espacios que se han recogido en muchos obras. En ese trabajo se ha embarcado el Cronista Oficial de Vilanova, el periodista Benito Leiro, que resalta que, en este territorio de 36 kilómetros cuadrados de superficie, hay mucho más que Valle-Inclán o los hermanos Camba.

Leiro presentó el proyecto en los actos del aniversario de la muerte del ilustre Julio Camba, del que es biógrafo, esta misma semana, un proyecto en el que se destaca que «esta villa nuestra es un prodigio en cuanto a producción literaria, un escenario de acogida donde se reproducen fragmentos de relatos y novelas» por lo que entiende necesario que se «ponga en valor el patrimonio histórico, cultural y literario, a modo de museo abierto a la inspiración creativa y a las humanidades».

Ese Conxunto Histórico Literario abarcaría la plaza de A Pastoriza y todo su entorno: la iglesia, la casona solariega de los Barral Alvarellos, O Cuadrante de los Valle-Peña y la de don Pastor Pombo, así como las viviendas pétreas situadas en la zona conocida como O Priorato, del que se conservan las viviendas principales, muchas dotadas de patín y hórreo. En el proyecto se insta a «su máxima protección arquitectónica e incluir alguna de esas viviendas históricas como ampliación de los contenidos museísticos y sede de ola futura Biblioteca de Escritores Vilanoveses». En ella se guardarían primeras ediciones de los Camba o Valle-Inclán, pero también de otros autores menos reconocidos. También se incluiría un Centro de Documentación Literaria que conserve fotografías, cartas y documentos de interés para investigar la vida y obra de los escritores vilanoveses en relación con el ámbito sociocultural en el que se formaron y convivieron.

El callejero vilanovés ya recoge numerosas referencias a la vida literaria, pero el proyecto considera relevante «dotar el Conxunto Histórico Literario de una iluminación espacial panorámica que realce el patrimonio urbanístico antiguo, enterrando el cableado eléctrico». También plantea la consolidación de rutas literarias, dedicadas a Valle y a los Camba en las que se insiran placas informativas en las edificaciones vinculadas a sus biografías para reflejar la implicación en la sociedad de la villa en su época. No en vano, lugares como A Pastoriza o el Pazo da Rúa Nova tienen un gran contenido valleinclaniano, mientras que la iglesia de Caleiro fue el lugar en el que se bautizó a los Camba. También hay otras viviendas, como la de los Lafuente o Don Pastor, cuyos propietarios mantuvieron un estrecho vínculo con ambas familias, e incluso, se aventuraron a publicar.

El paseo marítimo, desde la plaza de O Castro hasta la Estación Marítima, «sería un paseo de la fama dedicado a nuestros escritores» y consistiría en la instalación en el suelo de las aceras de una plaza con el nombre de cada escritor y otra con el título de una de sus obras cumbre. A esa lista podrían unirse nombres que, aún no siendo de Vilanova, fuesen amigos de los locales o escogiesen el municipio como residencia.

Otra de las iniciativas que se plantea en este proyecto, para complementar las anteriores, es la edición de un Anuario de Estudos Vilanoveses, que facilite la publicación de crónicas y artículos, trabajos relativos a la historia, literatura, sociedad y cultura del municipio. Sería un espacio abierto para acoger memorias y recuerdos populares que «nos permitan seguir presumiendo de Vilanova».

Aunque amplio, el Concello ya ha comenzado a realizar gestiones para sacar algunas de las propuestas a lo largo de 2026.