La vacunación de la gripe llega al 65% de los sexagenarios

La vacunación de la gripe ya ha llegado al 65 por ciento de las personas de más de 60 años del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés. De este modo, la adhesión a la campaña será similar a la de ediciones anteriores (en 2023, se habían vacunado el 66,20 por ciento de los mayores de 60 años) a pesar de que este otoño la ola epidémica se adelantó y está generando problemas importantes tanto en los hospitales de Pontevedra como en el comarcal de O Salnés.

El área sanitaria convocó para este fin de semana dos jornadas extraordinarias de vacunación, con el objetivo de incrementar la población protegida contra el virus de la gripe y, en la medida de lo posible, tratar de contener los contagios durante las fiestas de Navidad, cuando se espera un nuevo repunte de la ola.

La vacunación se realizó ayer tanto en el Hospital do Salnés como en el Provincial, en ambos casos en horario partido de mañana y tarde, y continuará hoy domingo, también en dos turnos, pero en este caso solo en el hospital de la ciudad del Lérez. Están convocados los mayores de 60 años, el grupo poblacional más vulnerable a los efectos adversos de la gripe.

En este sentido, y pese a la severidad mostrada este otoño por las enfermedades causadas por el patógeno, no se ha producido un incremento sustancial en la vacunación, al menos en el área sanitaria Pontevedra-O Salnés. En la campaña de 2023, se habían protegido contra la gripe el 66,20 por ciento de los mayores de 60 años, y en lo que va de campaña lo habían hecho hasta el viernes el 64,02 por ciento, según datos del Observatorio Galego de Saúde Pública. No se esperan grandes cambios en las cifras, habida cuenta de que, salvo decisión de última hora del Sergas, la campaña finaliza el 31 de diciembre.

Se da la circunstancia de que el índice de vacunación del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés es el segundo más bajo de las siete áreas sanitarias gallegas. Solo es mejor que el de Vigo, y está unos seis puntos por debajo del de las áreas de Santiago o A Coruña.

La tasa de vacunación del covid es ligeramente inferior. En el caso del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, habían acudido a ponerse la inyección el 55 por ciento de los mayores de 70 años, que es el grupo de edad para el que está indicada la vacuna.