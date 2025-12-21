El Auditorio de Ribadumia se llenó para asistir a un festival de baile a favor de la protectora de animales de Vilagarcía. Los alumnos de escuela Inquedanza Dance Studio, dirigida por Fran Vidal, hicieron subir al escenario a cerca de un centenar de bailarines en una exhibición de diferentes estilos que hicieron las delicias de los presentes. Danzas urbanas, bailes latinos, salsa... Fueron muchos los estilos que se vieron sobre el escenario de A Senra, todos ellos aplaudidos por los asistentes que también colaboraron con el objetivo de recaudar fondos y comida para animales en favor del mejor día a día posible para la protectora de animales de Vilagarcía.

Ribadumia goza del festival solidario de Inquedanza Dance Studio