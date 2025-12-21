Ribadumia goza del festival solidario de Inquedanza Dance Studio
Ribadumia
El Auditorio de Ribadumia se llenó para asistir a un festival de baile a favor de la protectora de animales de Vilagarcía. Los alumnos de escuela Inquedanza Dance Studio, dirigida por Fran Vidal, hicieron subir al escenario a cerca de un centenar de bailarines en una exhibición de diferentes estilos que hicieron las delicias de los presentes. Danzas urbanas, bailes latinos, salsa... Fueron muchos los estilos que se vieron sobre el escenario de A Senra, todos ellos aplaudidos por los asistentes que también colaboraron con el objetivo de recaudar fondos y comida para animales en favor del mejor día a día posible para la protectora de animales de Vilagarcía.
- La Policía Local de Vilagarcía desaloja y precinta la cafetería El Huerto del Cura
- Jiu Jitsu, el deporte que transforma el miedo en acomodo físico y emocional
- Seis detenidos y 14 registros en una nueva operación contra el narcotráfico en O Salnés
- Centolla a 50 euros el kilo, camarón a 120 y nécora a 80, en las plazas de abastos
- Centollo en Galicia: 3 millones de euros en un mes
- «No hay musas en mi regreso; la enfermedad ha sido determinante»
- El fuerte viento y lluvias torrenciales causan destrozos en O Salnés y Ullán
- Detenido en Vilagarcía por un presunto caso de violencia de género