Ravella amplía el horario de carga y descarga para facilitar el reparto

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, ha firmado una resolución por la que de manera temporal, hasta el 31 de enero de 2026, se amplía el tiempo de carga y descarga de mercancías en la ciudad, tanto con carácter general como en las zonas peatonales.

Desde el grupo de gobierno explican que la medida fue adoptada después de las diversas peticiones que llegaron al ejecutivo, «tanto desde las asociaciones comerciales y hosteleras como de empresas de transporte».

Los profesionales explicaron que en estos momentos se está dando una cierta incompatibilidad entre el régimen horario vigente en las zonas de carga y descarga, y los horarios reales de actividad logística. Según esas entidades, especialmente en las zonas de elevada actividad comercial y en determinados sectores económicos, los procesos de distribución y suministro de mercancías se extienden más allá de las franjas horarias actualmente establecidas en la ordenanza de tráfico, lo que dificulta el cumplimiento de la normativa vigente, incluida la de estacionamientos, con lo que eso implica para la movilidad y el orden vial.

«A la vista de estos argumentos, y teniendo en cuenta las fechas en las que nos encontramos, el alcalde entendió necesario introducir una modificación temporal del régimen horario aplicable a determinadas zonas de carga y descarga, con el objetivo de facilitar la actividad económica, mejorar la eficiencia logística y reducir las incidencias derivadas del incumplimiento involuntario de la normativa», argumentan desde Ravella en un comunicado.

La finalidad última es facilitar el trabajo tanto a los comercios como a las empresas de transporte durante las fiestas de Navidad y las primeras semanas de rebajas, cuando se incrementa de forma importante la actividad logística.

En consecuencia, los horarios vigentes desde ahora y hasta el 31 de enero pasan a ser, en la zona A, que es la de carácter general, de lunes a sábado, de 7.00 a 13.00 horas (antes, era hasta las 12.00) y de 16.00 a 19.00 por la tarde (antes, era de 15.00 a 18.00).

En lo que respecta a la zona B, que es la comprendida en las áreas peatonales, el horario pasa a ser de 7 de la mañana a 13.00 horas (antes, hasta mediodía), también de lunes a sábado y, por lo tanto, únicamente por la mañana.

En estas zonas sigue vigente la norma de que no se establecen zonas permanentes de carga y descarga, como sí existen en las calles de circulación no restringida.