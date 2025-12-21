El PP de A Illa denuncia la tramitación de 8.449 multas por restricciones de tráfico y alerta del impacto económico

El grupo municipal del PP de A Illa asegura que el Concello está tramitando una primera tanda de 8.449 multas relacionadas con las restricciones de tráfico implantadas desde este verano. La formación popular considera «una barbaridad» el volumen de expedientes y advierte de que puede generar un efecto disuasorio para desplazarse al municipio, con un impacto directo en la actividad económica: «asfixiará y ahogará» a los negocios, sostiene.

Según el PP, muchas de estas sanciones no se corresponden con turistas ocasionales, sino con personas que mantienen una relación habitual con A Illa. En concreto, señala a conductores de concellos vecinos que «llevan viniendo toda la vida», además de amigos y familiares de arousanos e incluso residentes de A Illa empadronados en otros municipios. En este último caso, los populares vinculan la situación a la «política urbanística del PSOE», que —afirman— habría provocado que parte de la población no pueda disponer de vivienda en el municipio y figure censada fuera. Con este argumento, el PP acusa al bipartito de estar «friendo a sanciones» a la gente de fuera.

La formación liderada por Matías González Cañón interpreta la cifra como un indicador de que existe un problema de información y señalización. A su juicio, siempre hay comportamientos incívicos y conductores que incumplen las normas, pero entienden que un dato de estas dimensiones apunta a que la señalización de las zonas restringidas es deficiente y a que la implantación de las medidas no se acompañó de la claridad necesaria. Además, advierten de que estos expedientes serían solo el inicio, ya que —según sostienen— el goteo de sanciones «se produce a diario» y podrían llegar «miles» más.

De acuerdo con la información que el PP dice haber recabado, estas casi 8.500 infracciones se corresponderían con la segunda quincena de junio, cuando arrancaron las restricciones, y con los meses de julio y agosto.

En su valoración, los populares sitúan como principales perjudicados a comercios, establecimientos hosteleros y negocios que dependen en buena medida de clientela de fuera. El PP alerta de que la acumulación de multas puede extender una sensación de «miedo» a acudir al municipio y traducirse en una reducción de visitas y consumo.

El PP reitera que defiende la aplicación de medidas que favorezcan la circulación y el aparcamiento de los vecinos, a quienes consideran «los primeros» que hay que atender, pero rechaza el modelo implantado. En este sentido, reclama iniciativas más suaves y consensuadas entre los grupos políticos y con representantes vecinales y del tejido económico.

En su crítica final, sostiene que las restricciones «exageran» un problema que, en su opinión, se limita a dos meses al año, y cuestiona que se mantengan vigentes en invierno, cuando —según argumenta— el municipio «es un desierto», por lo que concluye que «este desastre va a convertir A Illa en una secta bunkerizada ahogando a los comercios y a la hostelería y ahora, en invierno, en el que las medidas siguen vigentes pese a que la villa es un desierto, no tiene ningún sentido».