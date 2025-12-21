El PP confía en que la estación marítima funcione en 2026
Ana Granja, Bayón y Santamaría visitan la zona en la que la Xunta invertirá un millón de euros
A.M.
Vilagarcía
El Partido Popular de Vilagarcía confía en que la estación marítima sea una realidad a lo largo de 2026, con lo que esto significará un fuerte impulso «para el turismo náutico de Vilagarcía y el resto de la comarca». Los diputados Raúl Santamaría y Juan Bayón, y la portavoz local del PP, Ana Granja, visitaron la zona, donde en estos momentos está finalizando la demolición de las antiguas edificaciones. La Xunta de Galicia invertirá casi un millón de euros en la estación marítima.
