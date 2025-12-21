La plaza de abastos acoge la Ruada de Nadal
Vilagarcía
La plaza de abastos de Vilagarcía acoge la Ruada de Nadal hoy domingo bajo la organización de Asociación Pésdebarro. A las 12.00 y a las 16.30 horas habrá talleres de percusión y villancicos a cargo del músico Xosé Lois D. Lucio y, a partir de las 18.00 horas, se celebrará la Foliada Libre. También habrá sorteos de diferentes regalos donados por comercios locales.
