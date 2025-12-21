Dos empresas aspiran a construir la pasarela de Rego de Alcalde

Dos empresas concurren al proceso de adjudicación de la pasarela peatonal de Rego de Alcalde, en Vilanova de Arousa. El proyecto, que busca sortear el riachuelo que corta la senda por la que transita la Ruta Padre Sarmiento, se encuentra en pleno proceso de adjudicación por un importe superior a los 330.000 euros y se espera que sea adjudicado en las próximas semanas una vez los técnicos analicen toda la documentación. La actuación cuenta con una importante aportación de Turismo de Galicia.

La pasarela peatonal que se quiere construir en Rego de Alcalde tendrá unos 80 metros de longitud y la estructura irá apoyada sobre cuatro pilares, permitiendo salvar la desembocadura de un riachuelo y dar continuidad al paso peatonal en la zona. La actuación también se extendería a las zonas de senda adyacentes, ya que serán adaptadas para que sean totalmente accesibles. Esa actuación afectará a más de 300 metros de senda que será ensanchada hasta los tres metros y en ella se creará una capa superficial de siete centímetros de zahorra, estabilizada con cemento, sobre una capa de quince centímetros de zahorra artificial. En ambos márgenes de la senda se instalará un bordillo de hormigón de ocho centímetros de ancho. El proyecto se redactó en 2021 y la ejecución de la obra tiene un período de cuatro meses desde el inicio de la actuación.

La pasarela de Rego de Alcalde es una vieja idea del regidor de Vilanova, Gonzalo Durán, que entiende que puede poner en valor ese entorno e impulsar ese espacio como un lugar de turismo saludable. Además, a través de ese lugar llegan los peregrinos que realizan la Ruta Padre Sarmiento, por lo que la actuación también va a permitir que se mejore la imagen que ofrece Vilanova a todos los que pasan por allí.

El proyecto es muy similar al que ya se ejecutó en O Terrón hace más de 15 años y que sirvió para abrir el casco urbano al entorno de una de las playas más emblemáticas del municipio, además de completar todo el entorno con sendas peatonales muy usadas por vecinos y turistas. Esa pasarela es hoy la entrada sa Vilanova de la Variante Espiritual y de la Ruta Padre Sarmiento.