El «Tiro Libre» que conecta política y deporte

Cerca de 80 personas asistieron a la sala de conferencias del Auditorio de Vilagarcía para acompañar a Julio Torrado en la presentación de «Tiro Libre», un libro-ensayo que cruza política y deporte para reivindicar la autocrítica, la complejidad de las decisiones públicas y la necesidad de volver a conectar con la ciudadanía desde la verdad de lo humano, sin imposturas.

El acto, conducido por la concejala de Cultura, Sonia Outón, tuvo tono de encuentro y de reencuentro. Se notaba en los saludos, en la mezcla de públicos y en esa sensación de que la presentación iba a ser, más que una formalidad, una conversación compartida. En la mesa estuvieron también Marcos Calveiro, director de Edicións Galaxia; Xaquín Fernández Leiceaga, economista y exdiputado, autor del prólogo; y el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, que cerró con una semblanza personal del autor.

Calveiro explicó la lógica de la publicación: la apuesta por un ensayo ágil, con ritmo y con un enfoque que invita a pensar sin caer en el discurso solemne. Fernández Leiceaga se detuvo en el perfil político del autor y en su manera de mirar: más atento a las decisiones, a los dilemas y a las consecuencias que al brillo superficial. El alcalde, Alberto Varela, aportó una lectura desde la proximidad. Habló de las muchas horas de conversación compartidas con Torrado, y de cómo al abrir el libro fue encontrando, «por escrito», muchas de esas cuestiones debatidas en largas charlas: el reconocimiento de la dificultad de tomar decisiones, la frustración de que las cosas no se entiendan de entrada y la constatación de que la realidad política puede llegar a ser compleja.

Un momento de la presentación del libro. / FdV

El propio Torrado puso el foco en el origen del proyecto. Contó que la semilla de «Tiro Libre» brotó tras las elecciones de 2024, cuando el PSOE quedó muy lejos del resultado esperado en las autonómicas. Aquel golpe le llevó a sentir que había cosas que merecían quedar escritas: no tanto para quienes viven «dentro» de la política, sino para quienes la siguen desde fuera y buscan entenderla.

Ahí aparece el gran hallazgo del libro: el deporte como espejo. Torrado confesó su gusto por ese universo y la cantidad de historias que conocía capaces de iluminar dilemas políticos. Porque, explicó, existe un espejismo peligroso: creer que los liderazgos deben ser «impolutos», cuando ni siquiera en el deporte —donde el mérito y el fallo son visibles— existe esa pureza. En ese hilo situó referencias como la de la gimnasta Simone Biles, ejemplo de cómo la fortaleza también puede ser saber parar, protegerse y elegir.

Ese punto de autocrítica fue una de las ideas más subrayadas: política y deporte son actividades humanas y, por tanto, imperfectas; y aun así —o precisamente por eso— están llenas de conexiones. Un «Tiro Libre» personal y honesto con el espejo del deporte como lectura para reflexionar.