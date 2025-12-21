Cantar las «xaneiras» o en moto: Meaño respira Navidad
Los niños de As Covas recorren el municipio entonando villancicos; los moteros hacen rugir los motores
Grupos de voces del colegio As Covas, de Meaño, acompañados por varios instrumentos, salieron el jueves a la calle felicitar las navidades entonando villancicos a familiares y vecinos. En total, fueron cuatro grupos, conformados por alumnos de cada parroquia, a donde se desplazaban para cantar las «xaneiras» ante su gente.
Los grupos desfilaron, y hasta dieron conciertos en espacios públicos de Lores, Simes o la parroquia de Meaño. Como colofón, las cuatro charangas se citaron en el patio del CEIP As Covas donde ofrecieron una actuación conjunta abierta a familias y público.
Fue una mañana de espíritu navideño por las calles y barrios de estas parroquias, con los niños vistiendo con sus trajes y voces los encuentros. Para la ocasión, las voces blancas de los escolares estuvieron acompañadas por guitarras, gaita y hasta acordeón en algún grupo, con los que enmarcar las actuaciones. Una instrumentación que se hizo aún más variopinta en el concierto final en el patio del centro, donde varios alumnos tiraron de sus instrumentos y dotes como alumnos que son también de la Escola de Música Municipal.
Pero hay más formas de celebrar la Navidad en estas jornadas previas. Centenares de moteros desafiaron la gélida noche de viernes para calentar motores ataviados de Papa Noel tomaron la céntrica plaza de Ponte-Dena.
Tras la concentración que se iniciaba a las 19.30 horas, tocó hacer una ruta nocturna por las carreteras del municipio meañés. Cláxones y rugidos do motores anunciaban así la inminente Navidad a los lugareños.
Organizada por la peña motera Dena-Mita, esta quinta edición de la Papanoelada Motera se anticipó a última hora un día para evitar las lluvias de ayer sábado, que era la jornada inicialmente prevista. David Salgueiro, impulsor y presidente de Dena-Mita, reconocía que «no nos quedaba otra alternativa: sólo cabía anticiparla o suspenderla».
Ya hoy, domingo, la cita navideña meañesa pasa por el concierto de villancicos que, organizado por el Concello, se celebra en el salón de las bodegas Vionta en Simes. Será a las 18.00 horas y con entrada libre para todo el público. En él actuarán los diversos coros parroquiales, las voces blancas de la Unión Musical y la BUMM.
