Cacabelos niega que haya reparos a la compra del solar
El alcalde de O Grove muestra el informe oficial para desmentir las afirmaciones del PP local
A.M.
El alcalde de O Grove, José Cacabelos, salió ayer al paso de las críticas del Partido Popular hacia la compra de un solar en Teniente Domínguez para la construcción de vivienda pública. El regidor apuntó que el PP miente al afirmar que la interventora puso reparos a la operación, y mostró el informe de Intervención.
En dicho informe, la interventora sí realiza «observaciones complementarias que considera convenientes, sin que las mismas tengan en ningún caso efectos suspensivos en la tramitación del expediente», pero no presenta reparo o disconformidad alguna.
Por ello, Cacabelos aseguró sentirse «sorprendido» y hasta «perplejo» con las acusaciones del PP y le recordó que lo principal es conseguir vivienda pública.
