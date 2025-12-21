El Bloque lleva al pleno las deficiencias del colegio y el pabellón de A Lomba

El Bloque Nacionalista Galego de Vilagarcía elevará al próximo pleno una moción reclamando una serie de mejoras para el colegio de A Lomba. Los nacionalistas se han reunido con la asociación de padres de alumnos, y desde la anpa les han indicado que sigue habiendo goteras en las aulas de quinto y sexto curso de Primaria, además de que tienen una ventana que no cierra; o que las barandillas no son seguras para los niños de menor edad, por mucho que desde Educación aseguren que cumplen con la normativa.

El BNG instará al pleno del Concello a que se acometan las mejoras reclamadas desde hace años por la comunidad educativa de A Lomba, tanto a la administración local como a la Xunta. Así, han llamado la atención sobre las graves filtraciones de agua que se produjeron el pasado jueves en el pabellón, que A Lomba comparte con el colegio Arealonga, y que obligaron a suspender el festival de Navidad.

En la moción del BNG se solicita también la construcción de unos vestuarios, o al menos de unos aseos, en el referido pabellón, pues ahora mismo los niños que necesitan ir al baño durante la clase de Educación Física tienen que salir a la intemperie.