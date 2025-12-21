Un balinazo en la columna causó la muerte de un gato en A Illa: Gatiños denuncia el maltrato animal

La asociación Gatiños de A Illa ha denunciado un caso de maltrato animal en el municipio tras la muerte de un gato que apareció gravemente herido, con una lesión causada por el impacto de balinazos que le afectó a la columna y le dejó sin movilidad en las patas traseras. La entidad explica que, pese a los intentos por salvarlo, acabó siendo necesaria la eutanasia ante la gravedad de las lesiones.

La portavoz del colectivo, Jénnifer Herbón, relata que el animal fue localizado cerca del instituto el jueves por la noche. Según su testimonio, una vecina lo vio primero e intentó cogerlo, pero el animal, asustado y en mal estado, llegó a atacar: «Era un gato de la calle y cogerlo fue muy difícil. Estaba medio muerto de hambre». Ya en el veterinario se confirmó que un balín había atravesado el cuerpo y tocando la columna vertebral provocando las secuelas.

Herbón asegura que la asociación se sintió «impotente» al tener que tomar la decisión final: «Tuvimos que decidir la eutanasia. La herida estaba muy infectada y las lesiones eran muy complicadas, al no tener movilidad ni control de esfínteres». Añade que la decisión se adoptó tras consultar y sopesar varias opiniones veterinarias.

Además del impacto emocional, Gatiños de A Illa subraya el coste económico de la intervención: 366,29 euros en gastos veterinarios. «Ojalá hubiera servido para salvarlo», señala la portavoz, que advierte de que ese dinero ya no podrá destinarse a esterilizar «otros tres o cuatro gatos» de la calle.

Por último, el colectivo hace un llamamiento a la colaboración vecinal para poder denunciar este tipo de casos. La asociación remarca que se trata de un delito de maltrato animal y pide a cualquier persona que disponga de información les contacte.