Los arquitectos técnicos vaticinan un 2026 con más obra nueva y menos rehabilitación

Desde la pandemia de covid, en torno al 70 por ciento de los proyectos de construcción que se ejecutaron cada año en Pontevedra y su área fueron rehabilitaciones. En 2026, todo apunta a que la obra nueva ganará peso en la actividad del sector. Así lo creen al menos en el Colexio Oficial da Arquitectura Técnica de Pontevedra, que celebró ayer un acto de trabajo en el hotel Louxo (A Toxa) que sirvió para cerrar el ejercicio y que los colegiados pudiesen compartir unas horas en la tradicional comida de confraternidad.

Manuel Rañó, presidente del Colexio, sostiene que en 2026 incluso podría haber más obra nueva que reformas, ya que estas últimas crecieron exponencialmente los últimos cursos, alimentadas por los fondos europeos Next Generation, pero este dinero ya se ha acabado y, por el momento, se desconoce cuándo habrá un nuevo plan de vivienda con ayudas. «Las comunidades de vecinos están preguntando cuándo saldrán las nuevas ayudas, lo que nos permite deducir que en muchos casos esperarán a que haya de nuevo fondos europeos para acometer trabajos de rehabilitación», declaró Rañó a FARO.

Colegiados homenajeados por su carrera profesional. / FdV

De este modo, si desde la pandemia las reformas copaban tres cuartas partes de la carga de trabajo de las empresas de construcción, y en 2026 no habrá ayudas europeas para este tipo de proyectos, es previsible que ese hueco lo ocupe la construcción de obra nueva, hasta el extremo de que incluso podría llegar a haber en construcción más casas unifamiliares o edificios de viviendas de nueva planta que reformas.

Balance de 2025

El Colexio Oficial da Arquitectura Técnica de Pontevedra (Coatpo) escogió en esta ocasión O Grove para despedir el año. Manuel Rañó señala que el sector ha experimentado este 2025 la evolución que se esperaba hace ahora un año, y que la previsión para 2026 es que «sea otro buen año». Eso sí, advierte de que no se prevé un «boom» de la construcción similar al de los primeros años 2000. «Salvo que se produzcan grandes vaivenes, el año que viene será parecido a este, aunque quizás con menos proyectos de rehabilitación», añade el presidente de Coatpo, el vilagarciano Manuel Rañó.

A falta de conocerse las cifras definitivas de los expedientes de dirección de obra de 2025, en el Colegio consideran que el ejercicio que está a punto de terminar será a grandes rasgos similar al de 2024. Ese año se habían aprobado 950 expedientes de dirección de obra en Pontevedra y su área (un 2 por ciento más que en 2023), y se habían movilizado 182 millones de euros en concepto de presupuesto de ejecución material, que es el resultado de sumar todos los gastos a los que se enfrentan los promotores hasta que concluyen la obra.

De cara al futuro inmediato, Manuel Rañó cree que 2026 será de nuevo un buen año para el sector de la construcción, aunque no tendrá margen para un crecimiento desmedido. «No se esperan saltos enormes, porque ahora mismo las empresas sufren un cuello de botella por la mano de obra, y eso a corto plazo no va a mejorar».

De este modo, la falta de trabajadores y, más aún, de trabajadores cualificados impide que las empresas de construcción puedan asumir todos los encargos que les llegan. «La capacidad de construcción que hay es la que es, y eso poco va a variar. No hay empresas suficientes para hacer todo lo que podría hacerse», señala el presidente de Coatpo.

El resultado es que, en algunos casos, los particulares tengan que armarse de mucha paciencia si desean hacer una casa o arreglarla en profundidad. «Las empresas en estos momentos tienen tanto trabajo que pueden seleccionar los encargos», añade Rañó.

Un elemento a tener en cuenta para el futuro inmediato del sector de la construcción es el plan autonómico de construcción de vivienda protegida. En Pontevedra, durante la próxima primavera podría empezar la construcción de un nuevo bloque en Valdecorvos; en Vilagarcía, el proyecto de Marxión podría arrancar a inicios de 2027.

Reclaman a la Universidad más plazas para futuros profesionales

En el mercado laboral hay falta de albañiles, pero también de arquitectos técnicos. Tanto es así que el Consello Galego da Arquitectura Técnica solicita a la Universidade da Coruña que incremente el número de plazas que convoca cada año. «Este año se graduaron unos 20 alumnos, y entraron en la escuela menos de 70... En estos momentos, no hay suficientes arquitectos técnicos en Galicia para atender todo lo que demanda el mercado», señaló Manuel Rañó.Se da la circunstancia de que uno de los momentos más emotivos del acto de ayer en A Toxa fue el homenaje a los colegiados que cumplieron 25 y 50 años, respectivamente, en el ejercicio de su profesión. Algo más de una veintena de aparejadores de la provincia recibieron la insignia de plata -los más jóvenes- o de oro, en reconocimiento a su carrera.