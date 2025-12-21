Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DIRECTO Oviedo-CeltaMuertos AccidentesRécord Stellantis VigoAsilo Siervas de Jesús VigoPrisión Madre OurenseLotería de Navidad
instagramlinkedin

Amigos de Galicia inaugura un aula de formación para el acceso al empleo

El espacio está ubicado en las instalaciones de la propia entidad en Vilagarcía

Un momento de la visita realizada al aula. | FdV

Un momento de la visita realizada al aula. | FdV

Diego Doval

Vilagarcía

La Fundación Amigos de Galicia inauguró un Aula de Formación en su sede de la avenida López Ballesteros, en Vilagarcía, con el objetivo de mejorar el acceso a la capacitación y al empleo de personas en situación de desempleo y riesgo de exclusión.

El nuevo espacio permitirá impartir competencias clave para retomar itinerarios formativos, formación en competencias digitales y ofimática, y programas de inserción laboral con acompañamiento personalizado y prácticas no laborales en empresas colaboradoras. Hasta ahora, la entidad desarrollaba estas acciones en aulas externas cedidas por otras organizaciones, por lo que disponer de un aula propia supone «un avance» para dar continuidad y estabilidad a los procesos formativos.

La adecuación fue posible gracias a la colaboración de la Xunta de Galicia a través de la asignación del 0,7% del IRPF, con una inversión total de 55.591,95 euros que incluye equipamiento y 20 ordenadores. Entre los programas previstos destaca «Un Novo Camiño», dirigido a mujeres víctimas de violencia de género. Además, el aula servirá para reforzar desde 2026 el servicio de refuerzo escolar con apoyo de voluntariado.

En el acto participaron el presidente de la entidad, Ramiro Varela Cives, el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, y el director general de Inclusión Social, Arturo Parrado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents