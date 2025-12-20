La última jornada de la vieira deja mejores sensaciones en la flota de Cambados

La última jornada de la vieira deja datos mucho más optimistas que las jornadas anteriores. Durante el día de ayer, ocho embarcaciones salieron del puerto cambadés de Tragove a la captura de vieira y regresaron con una cantidad próxima a los 600 kilogramos, llegandso incluso dos de las embarcaciones a alcanzar el tope máximo permitido. A ello se suma que los ejemplares capturados son de un tamaño que supera de manera amplia la talla mínima comercial, «una vieira de muy buena calidad», explicaban ayer desde Portos de Cambados, que comenzará a trabajar con este producto el próximo lunes.

Estos datos, explicaba ayer el gerente de la entidad, Javier Milleiro, permiten a la empresa ser optimistas a la hora de suministrar producto para sus clientes. Evidentemente, reconocía, «satisfacer toda la demanda existente no va a ser posible, pero sí nos permite evitar que nuestros clientes queden desabastecidos». Esta jornada ha dejado un mejor sabor de boca en el sector, aunque las cifras de capturas continúan muy por debajo de las de campañas anteriores. Un ejemplo de esta situación fue el pasado miércoles, cuando los cuatro barcos que salieron a faenar apenas regresaron con 130 kilogramos de vieira. El jueves, la flota ni siquiera salió a faenar, consumiéndose la penúltima jornada de la campaña sin ninguna captura.

Aunque desde el sector se planteó la posibilidad de extender una jornada más la extracción si los resultados de esta última jornada eran positivos, lo cierto es que la Consellería do Mar mantiene la previsión de que la campaña está terminada, una medida que se consensuó en su día con la flota dedicada a esta arte. Una de las grandes novedades de esta campaña es que la empresa evisceradora y comercializadora del pósito, Porto de Cambados, había subido este año el precio en 75 céntimo, pagando siete euros el kilogramo a los marineros, aunque los resultados iniciales de la campaña no compensarían el trabajo de los marineros. No en vano, la actual, tras los años de suspensión por episodios persistentes de toxina ASP en las aguas de la ría de Arousa, es la peor campaña de los últimos tiempos. Esa era una perspectiva con la que se afrontaba el inicio de la misma, limitando la producción a tan solo siete toneladas cuando lo habitual es que supere las 70.