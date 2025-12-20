El TSXG da la razón a Ravella en su litigio contra las cabañas turísticas de Bamio

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de dictar una sentencia en la que da la razón al Ayuntamiento de Vilagarcía en un litigio sobre el proyecto de construcción de un campamento turístico en Bamio. El alto tribunal gallego revoca con su resolución un fallo anterior del Tribunal de lo Contencioso de Pontevedra que era favorable a los promotores del proyecto.

«En consecuencia, (el TSXG) avala la decisión municipal de denegar la construcción de una serie de cabañas de uso turístico en una parcela rústica de Bamio. Citando al Tribunal Constitucional (STC 25/2024), el TSXG recuerda que ‘el legislador estatal ha dispuesto que las instalaciones o construcciones se vinculen directamente con el medio rural y no que sirvan, por vía indirecta, para su transformación’», apuntó ayer Ravella en un comunicado.

En 2022, la sociedad Cabañas Arousa Natura presentó un proyecto para la construcción de tres cabañas turísticas en una finca de 5.900 metros cuadrados de la calle Os Lombos, en Bamio. El Concello denegó la licencia, y los promotores llevaron el asunto a la Justicia. Inicialmente, el Tribunal de lo Contencioso de Pontevedra les dio la razón, alegando que la negativa municipal carecía de motivación, y que el proyecto cumplía con la normativa urbanística y turística. Sin embargo, la administración recurrió esta sentencia ante el TSXG, y ahora les dan la razón.

El alto tribunal gallego argumenta que el mero hecho de que el proyecto contara con informes sectoriales favorables, y específicamente el de la Dirección Xeral de Turismo de la Xunta de Galicia, no implica la obtención automática del permiso municipal: «El informe sectorial favorable a la calificación del proyecto como campamento turístico -dice el fallo- es condición necesaria pero no indefectiblemente suficiente para que dicho proyecto deba considerarse de forma automática merecedor de la licencia urbanística, correspondiendo al Ayuntamiento la valoración del cumplimiento de la legislación urbanística, siendo precisamente el incumplimiento de la misma lo que motiva la denegación de la licencia solicitada», plantean los magistrados.

El tribunal recuerda, al respecto, que no todas las instalaciones de índole turística tienen el mismo grado de impacto sobre el medio natural ni suponen su transformación en el mismo grado e intensidad, como tampoco conlleva la misma demanda de servicios municipales. Desde el principio, esta fue la tesis de los técnicos municipales. Según la administración local, el proyecto presentado implicaba la construcción de cabañas con todas las estancias propias de una vivienda, incluidos cocina, baño y terraza, además de dos habitaciones, mediante tres módulos prefabricados que se apoyarían sobre una cimentación también prefabricada que se fundiría en el suelo. Por lo tanto, «sí se trataría de una transformación sustancial del suelo rústico que en este caso, además, está afectado por diversos grados de protección», aducen.

En su sentencia, el TSXG recuerda que no basta con el beneficio que pueden obtener los promotores ni el atractivo que sin duda tiene la zona desde el punto de vista paisajístico, sino que tiene que haber «una conexión justificada y suficiente entre el proyecto y el necesario emplazamiento en suelo rústico de especial protección». La sentencia se puede recurrir -tanto ante el propio TSXG como ante el Supremo- pero si existe «interés casacional».