Svenska Bearing compra 10 parcelas en Baión

La sociedad estatal Suelo Empresarial del Atlántico (SEA) celebró ayer un consejo de administración en el que se procedió a la resolución de la oferta pública de suelo correspondiente al plan de comercialización de 2025. En dicho plan se firmaron dos operaciones en Baión (Vilanova de Arousa) y Abalo (Catoira), los dos polígonos industriales que SEA tiene en la comarca de Arousa.

En concreto, la empresa sueca Svenska Bearing, con sede en Cambados, ha adquirido el derecho de compra de 10 parcelas de la Manzana 1 del parque empresarial de Baión, que suman un total de 15.694 metros cuadrados.

«Se trata de una compañía líder mundial en el ámbito de la construcción e ingeniería naval, especializada en la fabricación y comercialización de cojinetes de metal antifricción destinados a grandes embarcaciones, como cruceros y buques de pesca. Esta operación refuerza la presencia de la firma en la comarca de O Salnés», señalaron desde SEA en un comunicado.

Por otra parte, el consejo ha acordado la adjudicación, en régimen de derecho de superficie con opción de compra de cuatro parcelas del polígono industrial de Catoira, con una superficie total de 7.083 metros cuadrados. La empresa adjudicataria es Valco Técnica A Estrada, una firma dedicada al diseño, fabricación e instalación de mobiliario y carpintería de madera a medida. «La compañía se ha especializado en proyectos residenciales y hoteleros, ofreciendo servicios de arquitectura, construcción y reforma», concluye Suelo Empresarial del Atlántico.

Estas adjudicaciones se producen apenas dos días después de que se conociese que Impex Europa, empresa fabricante de raticidas y otros agroquímicos reconocida por su marca Ratibrom, ha cerrado la compra de diez parcelas en el parque empresarial de Baión, en Vilanova de Arousa, ocupando íntegramente la Manzana 2 del polígono industrial con un total de 18.585 metros cuadrados. La operación permitirá construir una nave logística que sustituirá y ampliará las instalaciones destruidas por el incendio que afectó a sus almacenes en Rubiáns, en Vilagarcía, el pasado agosto.