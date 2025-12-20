El Sergas vacuna contra la gripe a mayores de 60 años en el Hospital do Salnés
REDACCIÓN
Vilagarcía
Las personas mayores de 60 años del distrito sanitario de O Salnés tienen hoy la oportunidad de vacunarse contra la gripe en el Hospital comarcal de Rubiáns, en una jornada convocada por el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés.
El equipo de enfermería estará vacunando entre las 10 de la mañana y las 14.00 horas, y entre las 16.00 y las ocho de la tarde, en el hospital de día de adultos, situado en la planta cero del centro hospitalario. En Pontevedra, la vacunación será en el Provincial, tanto hoy como mañana domingo, en jornadas partidas de mañana y tarde.
