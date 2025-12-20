Ribadumia regulariza facturas de 2024 ante las críticas de la oposición

Ribadumia celebró un pleno extraordinario el pasado jueves para dar luz verde a la aprobación de un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, lo que permitirá al Concello afrontar el pago de una serie de facturas de 2024, una decisión que ha sido fuertemente cuestionada por la oposición de PSOE y Somos Ribadumia.

El PSOE cargaba ayer contra el grupo de gobierno al considerar que el pleno «vuelve a mostrar la situación de bloqueo, improvisación y mala gestión económica del Concello». Señalan que, a diciembre de 2025, se está «regularizando el gasto de 2024, lo que indica una mala gestión de David Castro», al que afean que hubiese intentado evitar el debate en la sesión : «si existe un reconocimiento extrajudicial de crédito es porque algo ha fallado, y es obligatorio el debate político». En relación con la resolución de la alegación que se desestimó, señala Javier Mougán que «la desestiman, pero no explican los motivos ni que van a hacer para que no se repita» y recuerdan que un concello no se gobierna a base de parches.

Por su parte, Somos Ribadumia volvió a pedir la dimisión de la responsable de finanzas por lo ocurrido y recuerda que el reconocimiento extrajudicial de crédito «es un mecanismo para corregir un error puntual en la gestión, pero esta cantidad es demasiado elevada, con facturas muy variadas, lo que demuestra que ha sido un año entero de mala gestión de los recursos y dos de incompetencia para la gestión política». Insisten en que el proceso «está viciado y mal resuelto, creando una situación de inseguridad jurídica y económica, creando un agujero en las cuentas que llevan un año intentado tapar». La formación también incide en que el pleno tampoco se planificó de la forma correcta, «aprobando el reconocimiento antes de resolver la modificación de crédito, recurrida por nosotros y que se resolvió con posterioridad». Eso «es un absurdo derivado de la negativa de la edil de admitir sus errores y huir hacia adelante, procedimiento que podría invalidarse a través de un contencioso».