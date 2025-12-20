Rías Baixas actualiza las cuotas de sus socios por primera vez en 25 años

El Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas celebró el jueves el último pleno del año. En él se aprobaron el presupuesto para 2026, el Plan de Promoción para el próximo año y la decisión de que, a partir de ahora, las cuotas que abonan los inscritos en el seno de la Denominación de Orixe se actualizarán en función del IPC del ejercicio anterior.

Unas cuotas que estaban vigentes desde 2001 y que a partir del 1 de enero de 2026 se indexarán cada año al IPC del ejercicio anterior.

Durante la sesión plenaria también se hizo un repaso detallado del Plan de Promoción, Comunicación y Marketing desarrollado este año, así como de los datos relativos a la Campaña de la Vendimia 2025 y a las actividades propias del Órgano de Control y Certificación, especialmente en lo concerniente a la auditorías y verificación de la aptitud de los vinos de Rías Baixas.

Esta actualización de cuotas es la primera que se hace en 25 años, se aplicará a partir del 1 de enero de 2026 y continuará en los ejercicios sucesivos siempre vinculada al IPC del año anterior, en este caso del año 2024. En cualquier caso, el acuerdo no afecta al importe actual para las precintas de garantía y para la cuota de nuevas inscripciones, que se mantendrán como hasta ahora, explicó ayer Rías Baixas a través de un comunicado.

En lo que respecta al presupuesto de 2026, «se presenta equilibrado en gastos e ingresos y ascenderá a un total de 4.371.828 euros». Una cantidad que procede de las cuotas de los asociados (que pagan según su actividad) y de ingresos extraordinarios (61,95 por ciento), las subvenciones y el remanente de años anteriores.

«Este dinero se destinará a gastos de funcionamiento, control de calidad (19,28 por ciento), promoción (68,5%) e inversiones.

Finalmente, el pleno del consejo regulador aprobó el Plan de Promoción de 2026, que incluye acciones, planes de promoción, campañas publicitarias como la de «Blanco como Ninguno» y la que se desarrolla conjuntamente con la Denominación de Origen Protegida Jamón de bellota 100 % ibérico de los Pedroches; la participación en ferias locales, nacionales e internacionales, el desarrollo de planes sectoriales en mercados prioritarios (Estados Unidos, Reino Unido, México, Irlanda, Puerto Rico, Países Bajos, Bélgica, Suiza y Alemania), la comunicación interna y externa, así como la colaboración con la Asociación Ruta del Vino Rías Baixas.

Asimismo, los vocales debatieron sobre los acuerdos adoptados el 4 de diciembre en Europa entre el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo, relativos al vino, el denominado «paquete vino», y como puede influir y contribuir a los retos que tiene por delante el sector de Rías Baixas. Además, fueron informados de los cambios en la norma de nutrición sostenible del suelo agrario, que se recogen en el Real Decreto 934/2025.

Los Pedroches

Rías Baixas y la Denominación de Origen Protegida Los Pedroches se unen bajo la campaña europea «Al fin juntos» para promocionar de forma conjunta sus productos: el vino que se elabora en las cinco subzonas de Rías Baixas y uno de los mejores jamones de bellota ibéricos de España.