El Puerto de Vilagarcía avala a los Parquistas de Carril: «Su actividad cumple con la normativa»
La Autoridad Portuaria considera que la nave de O Ramal puede funcionar como punto de venta de bivalvos
«Cuenta con todos los informes favorables»
La Autoridad Portuaria de Vilagarcía rompió ayer una lanza a favor de los Parquistas de Carril, asegurando que su actividad en el muelle de O Ramal, «se puede desarrollar en ese espacio portuario». «Cumple con la normativa y cuenta con todos los informes favorables», señaló ayer el Puerto en un escueto comunicado.
El Ayuntamiento de Vilagarcía ordenó estos días el precinto de las naves que los Parquistas de Carril estaban utilizando como punto de clasificación, promoción y venta de bivalvos en O Ramal, en terrenos del Puerto. La Organización de Productores Pesqueros Parquistas de Carril (OPP-89) tildó esta decisión de «arbitraria, caprichosa e ilegal», hasta el extremo de considerar que el alcalde podría estar incurriendo en un delito de presunta prevaricación.
Ahora, desde el Puerto defienden la concesión otorgada en su día a Parquistas de Carril, y la entidad que preside José Manuel Cores Tourís sostiene que se pueden emplear las naves para la venta de bivalvos. El asunto se dirimirá a los juzgados.
