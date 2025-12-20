El PP critica a Cacabelos por el solar para vivienda pública

El Partido Popular de O Grove cuestionó al alcalde, José Cacabelos, por la compra de un solar en Teniente Domínguez para la construcción de vivienda pública. Los conservadores aseguran que se trata de «una operación irresponsable y con riesgo legal», y que la compra fue «una temeridad política y una irresponsabilidad institucional».

Cacabelos anunció esta semana la adquisición de un terreno de 1.800 metros cuadrados en Teniente Domínguez, que en su momento será cedido a la Xunta de Galicia para la construcción de entre 30 y 35 viviendas públicas. El importe de la compra ascendió a 450.000 euros, y la operación fue aprobada en pleno con los votos a favor del PSOE, Esquerda Unida y el BNG. El PP se abstuvo, pues según el portavoz popular, Pablo Leiva, ha sido necesaria una modificación presupuestaria que fue cuestionada por el servicio municipal de Intervención. «La interventora informa desfavorablemente la operación, advirtiendo de una vulneración legal que puede tener consecuencias futuras para el Concello. Esta circunstancia convierte la compra en una actuación jurídicamente insegura», aducen.

«El PP de O Grove defiende la vivienda pública, pero no a cualquier precio ni fuera de la ley».