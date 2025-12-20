Inversión de 2,2 millones de euros para la gestión del CAAN de Meis

La Diputación de Pontevedsra ha aprobado una inversión de 2,2 millones de euros para la gestión del CAAN y del servicio de recogida de animales para el período 2026-2027 en una «apuesta por esta prestación a los concellos, que considersamos fundamental, de interés general y muy relacionada con la sanidad, el orden público y el bienestar de los animales», explica el presidente de la Diputación, Luis López. No en vano, el CAAN de Armenteira presta servicio a 52 municipios de la provincia y ha realizado más de 20.000 intervenciones, atendiendo una media de entre 250 y 300 animales.

El máximo dirigente provincial afirmó «sentirse orgulloso del servicio que se realiza en el recinto y remarca la apuesta por modificar el modelo de gestión, «pasando de la recogida y mantenimiento a un modelo más sostenible de recogida de animales y entrega en adopción, que está provocando tasas que incluso duplican los valores anteriores». En este ámbito, informó que, durante los dos últimos años, se llegaron a atender cerca de 4.000 solicitudes de servicio, entre las que se incluyen perros abandonados, que no son reclamados por sus dueños, y perdidos o extraviados, que si son recogidos por sus propietarios».

Además, el presidente provincial también aseguró que se garantiza la atención las 24 horas del día para la recogida de animales, prestaciones veterinarias y de identificación y registro, así como la gestión de las colonias felinas, que abarcan desde el censo de los gatos, hasta programas de esterilización y sanitarios de las colonias. En este caso, subrayó que, desde que se puso en marcha esta línea de acción, en 2024, más de 40 municipios han usado el servicio, con 1.200 gatos recibidos.

Calendario benéfico en O Grove

La Asociación Canina de O Grove (Acadog) ha comenzado con la venta de su calendario benéfico, una iniciativa solidaria destinada a recaudar fondos para la Asociación del Cáncer del municipio, apoyando a pacientes y familiares para continuar con la labor de apoyo psicológico, social y asistencial a personas con esta enfermedad.El calendario, que combina un cuidado diseño con un fuerte mensaje de concienciación y solidaridad, ha sido posible gracias a la colaboración de la fotógrafa Ana Gondar y de varios establecimientos comerciales. Los fondos recaudados con la venta del calendario se destinarán, de forma íntegra, a financiar los programas y servicios que impulsa la Asociación contra el Cáncer durante el año.El calendario podrá adquirirse en varios establecimientos comerciales de O Grove por ocho euros y desde el colectivo de lucha contra el cáncer señalan que «dada calendario vendido es una muestra de apoyo y esperanza para quienes atraviesan un proceso oncológico; la solidaridad de la ciudadanía nos permite seguir acompañando a quienes más lo necesitan», explican.