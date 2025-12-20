Concierto gratuito de Juan Carlos Cambas y Rosa Leiro en el Auditorio de Ribadumia

El Auditorio de A Senra de Ribadumia acogerá mañana domingo (19.00 horas) el concierto gratuito a cargo del pianista Juan Carlos Cambas y la solista Rosa Leiro.

Los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar la interpretación de los temas del álbum «Camiño Aberto / Canto de Galicia e Latinoamérica». Un trabajo que comprende composiciones del músico argentino asentado en Galicia.