El colegio San Francisco reúne más de una tonelada de alimentos para Cáritas
La campaña solidaria de recogida de alimentos del colegio San Francisco de Vilagarcía «Reto T» tocó a su fin con el objetivo conseguido al reunir más de una tonelada de productos.
Desde el propio colegio quieren agradecer la implicación de tantas personas y colectivos en esta labor: «Gracias a la implicación de nuestro alumnado, de vosotros como familias, así como de los negocios y empresas colaboradoras de Vilagarcía, hemos logrado reunir más 1.000 kilos de alimentos destinados a Cáritas de Vilagarcía, demostrando una vez más que la solidaridad es un valor vivo en nuestra comunidad educativa».
Colaboradores de Cáritas recogieron a lo largo de esta semana el total de los alimentos para fortalecer su estructura de ayuda en tiempos de necesidad.
