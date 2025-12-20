Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El colegio San Francisco reúne más de una tonelada de alimentos para Cáritas

Un trabajador de Cáritas cargando los alimentos. | FdV

Diego Doval

Vilagarcía

La campaña solidaria de recogida de alimentos del colegio San Francisco de Vilagarcía «Reto T» tocó a su fin con el objetivo conseguido al reunir más de una tonelada de productos.

Desde el propio colegio quieren agradecer la implicación de tantas personas y colectivos en esta labor: «Gracias a la implicación de nuestro alumnado, de vosotros como familias, así como de los negocios y empresas colaboradoras de Vilagarcía, hemos logrado reunir más 1.000 kilos de alimentos destinados a Cáritas de Vilagarcía, demostrando una vez más que la solidaridad es un valor vivo en nuestra comunidad educativa».

Colaboradores de Cáritas recogieron a lo largo de esta semana el total de los alimentos para fortalecer su estructura de ayuda en tiempos de necesidad.

